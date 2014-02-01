Жильцы пяти домов в подмосковном Щелкове остались без отопления

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковном городе Щелково произошел прорыв теплотрассы. В результате без отопления остались пять многоэтажных домов, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС .

Информация об отключении четырех девятиэтажных домов на заречной улице и многоэтажки по Комсомольской улице поступила в ведомство в 12.25.

"В 12.45 произвели переподключение системы отопления, прорыв обнаружен у 7 дома по улице Заречная, остальные дома подключены по резервной схеме. Отопления нет в 7 доме по улице Заречной с 4 по 10 подъезд", - уточнили в ведомстве.

Тепло в дом планируется вернуть к 16.30.

Отметим, что в настоящее время в Щелкове синоптики отмечают до минус 13 градусов мороза.