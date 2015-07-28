Сколько стоит капремонт: от починки водопровода до замены лифта

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С июля жители столицы начали платить взносы за капитальный ремонт. При этом многие москвичи интересуются, насколько обоснована сумма, которая появилась в их платежках. M24.ru вместе с экспертами подсчитали, во сколько обойдется полный капитальный ремонт обычного московского жилого дома.

Допустим, что это панельная одноподъездная девятиэтажка серии II-18 1963 года постройки.

Общая площадь такого дома – 2576 квадратных метров. Он состоит из 27 однокомнатных, 36 двухкомнатных и девяти трехкомнатных квартир площадью 30,6, 36,6 и 44,3 квадратных метра соответственно.

При этом, исходя из суммы 15 рублей за квадратный метр, владельцы однокомнатной квартиры платят за капремонт 459 рублей в месяц, двухкомнатной – 549 рублей и трехкомнатной – 664,5 рубля. Таким образом, за месяц будет собираться сумма в 38 138,5 рубля.

За год жильцы такого дома соберут 457 650 рублей, за 10 лет – 4 миллиона 576,5 тысячи рублей, а за 30 лет – 13 миллионов 729,5 тысячи рублей. При этом за неприватизированные квартиры, если они есть в доме, взносы платит город.

"Москва в цифрах": Оплата капитального ремонта

Виды и примерная стоимость работ:

ремонт внутридомовых систем отопления (стояков) – 1 миллион 774,8 тысячи рублей;

ремонт внутридомовых систем отопления (магистралей) – 446,5 тысячи рублей;

ремонт систем канализации (стояков) – 412,6 тысячи рублей;

ремонт систем канализации (магистралей) – 145,4 тысячи рублей;

ремонт систем холодного водоснабжения (стояков) – 623,3 тысячи рублей;

ремонт систем холодного водоснабжения (магистралей) – 127,9 тысячи рублей;

ремонт систем горячего водоснабжения (стояков) – 1 миллион 112,8 тысячи рублей;

ремонт систем горячего водоснабжения (магистралей) -159,9 тысячи рублей;

ремонт внутреннего водостока – 231,8 тысячи рублей;

ремонт (замена) щитков системы электроснабжения – 250 тысяч рублей;

замена вводно-распределительных устройств – 239,8 тысячи рублей;

ремонт внутридомовых систем электроснабжения – 1 миллион 365,2 тысячи рублей;

ремонт крыши (плоская, с мягким наплавленным асфальтом) -517,7 тысячи рублей;

ремонт фасада (неоштукатуренный) – 728,3 тысячи рублей;

ремонт балконов – 992,4 тысячи рублей;

ремонт пожарного водопровода – 131,3 миллиона рублей;

ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения – 2 миллиона 434,3 тысячи рублей;

ремонт и замена мусоропровода – 353,4 тысячи рублей;

ремонт подвальных помещений – 357,2 тысячи рублей;

ремонт системы дымоудаления – 57,9 тысячи рублей;

ремонт пассажирского лифта – 1 миллион 480,1 тысяча рублей;

разработка проектно-строительной документации – 623,6 тысячи рублей;

строительный контроль – 266,9 тысячи рублей.

Таким образом, стоимость капитального ремонта панельной одноподъездной девятиэтажки в Москве обойдется примерно в 14,8 миллиона рублей – это на миллион рублей больше, чем сумма, которую смогут собрать жильцы такого дома за 30 лет при существующем размере взносов.

Что ремонтируют по программе "Капитальный ремонт"

По словам заместителя генерального директора ГК "Фонд реформирования ЖКХ" Олега Рурина, размер взноса соответствует расчетным данным для реального капитального ремонта.

"Реальность капремонта Москвы и размера минимального взноса определяется не только списком работ, но и фактическим их планированием в программе. То есть если из всех работ в течение трех лет планировать только ремонт кровли и фасада, то 15 рублей много, а если, как в Москве, делать все работы, то это реальная цифра на пределе", – пояснил он.

Рурин уточнил, что регионы, где плата за капремонт была установлена в размере двух-трех рублей за квадратный метр, столкнулись с нехваткой средств.

"Политика Москвы иная, чем в регионах, – это установление полноценного, экономически обоснованного размера платежа и подкрепление этого процесса адресными субсидиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить финансирование работ малообеспеченными категориями граждан", – добавил он.

С Руриным согласен первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Дмитрий Лифшиц. По его словам, при маленьком взносе многие субъекты не могут себе позволить заменить все системы и, по сути, сводят ремонт к аварийному.

"Есть проблемы с кровлей, с электрикой – заменили и пошли дальше на следующие дома. Мы за счет экономически обоснованного взноса можем зайти в дом и заменить все системы, которые сегодня требуется менять", – сказал он.

Напомним, минимальный размер взноса на проведение капитального ремонта в Москве составляет 15 рублей за квадратный метр в месяц. Этот размер взноса установил город, но собственники жилья могут платить больше – например, если хотят получить более качественный ремонт для своего дома. Сумма взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенной постройки, домах, построенных в 1957–1968 годах. База жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве. Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров) ранних лет постройки.

Льготы на капремонт будут установлены для 1,57 миллиона человек. В частности, право на льготы получат следующие категории лиц: