Фото: информационный центр транспортного комплекса Москвы

Весной вблизи острова Балчуг ограничат движение на нескольких улицах, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. Из-за ремонта инженерных сетей на дорогах будут перекрывать по одной полосе.

Со 2 марта до 29 апреля движение ограничат на 1-м Кадашевском переулке от дома 7/9, строение 1 до дома 14/13, строение 3.

Со 2 марта до 15 апреля ремонтные работы будут вестись от дома 6 по Ордынскому переулку до дома 4, корпус 2 по Большому Толмачевскому переулку.

Далее проезд ограничат на 2-м Кадашевском переулке от дома 16, строение 1 до дома 8/1, строение 6. Ограничения вводятся с 1 до 29 апреля.

С 10 мая до 25 июля ограничат движение на Большом Овчинниковском переулке от дома 23 до дома 10. Также в эти дни ограничат проезд на Большой Татарской улице от пересечения с Большим Овчинниковским переулком до дома 3 по Большой Татарской улице.