В платеженом документе появится новая графа для взносов за капитальный ремонт

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В едином платежном документе появится новая графа для оплаты взносов за капитальный ремонт в жилых домах, рассказала M24.ru пресс-секретарь департамент капремонта Татьяна Блинова.

"Появится новая графа в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление", - сообщила Блинова.

"Все это появится не раньше, чем в июле следующего года. Ближайшие полгода даются гражданам на то, чтобы провести собрание собственников, выбрать способ накапливания этих денег, и, соответственно, завести счета или обратиться к оператору", - отметил Блинова.

23 декабря был установлен размер минимального взноса на капитальный ремонт в 2015 году. Ранее эксперты предлагали установить минимальный взнос в размере 18 рублей за квадратный метр. Однако по предложению мэра размер минимального взноса на капремонт в 2015 году снижен и составит 15 рублей.

Напомним, Мосгордума 3 декабря установила сроки, когда будет введен новый сбор - через полгода после утверждения ставки, то есть с июля 2015 года.Систему капитального ремонта в многоквартирных домах должны запустить в Москве в 2015 году. Собственники квартир будут платить взносы, которые пойдут на финансирование капитального ремонта. За муниципальные квартиры будет платить город. Средства будут аккумулироваться на счете либо единого регионального оператора, либо на отдельном счете конкретного дома.

Субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт получат малобеспеченные семьи. Сейчас в столице проживает около полумиллиона таких семей. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.