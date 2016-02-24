Планов по радикальному изменению или отмене закона о капремонте нет – Козак

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Планов по радикальному изменению или отмене федерального закона о капремонте нет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, нет единой федеральной программы капитального ремонта. На федеральном уровне есть только закон, который определяет общие принципы функционирования этой системы на региональном уровне, передает ТАСС.

Козак отметил, что сейчас правительство ведет работу по совершенствованию федеральных правил в сфере капремонта, чтобы сделать систему на региональном уровне более прозрачной для населения. Однако отменять закон не планируется.

"Ремонтировать свое жилье необходимо. Мы не можем себе позволить осуществлять содержание и ремонт частного жилья за счет средств налогоплательщика", – уточнил вице-премьер.

Капремонт профинансируют собственники домов

Козак подчеркнул, что прокуратура подтверждает конституционность капитального ремонта за счет собственников жилых помещений. Сомнения вызывает только концентрация средств граждан на счетах региональных операторов по капитальному ремонту.

При этом федеральный закон предоставляет гражданам право выбора: самостоятельно собирать средства на капитальный ремонт или поручить это региональному оператору капитального ремонта. Решение о самостоятельном формирования фондов капитального ремонтов приняли жители 64,5 тысячи домов.

Напомним, с 1 июля 2015 года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт – 15 рублей за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме. Субсидия на уплату взносов предусмотрена для малообеспеченных москвичей, а также ряда граждан других категорий.

Собственники жилья в многоквартирных домах должны решить, будут ли они перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому фонду капремонта домов. Изменить способ накопления средств на оплату капремонта можно всего за три месяца. Для этого необходимо принять решение на общем собрании собственников и направить протокол в адрес регионального фонда капитального ремонта.