20 июня 2015, 11:18

Город

Провал грунта на МКАД ликвидируют в ближайшее время – Пергаменщик

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Провал грунта на 25-м километре МКАД, из-за которого образовался затор, ликвидируют ближайшее время, сообщил M24.ru пресс-секретарь заммэра столицы по вопросам ЖКХ Игорь Пергаменщик.

По его словам, провал размером полтора на два метра и глубиной до двух метров произошел в 7.30. Движение в том районе перекрыто по двум полосам по внутренней стороне МКАД. По первой, четвертой и пятой полосам движение открыто.

Напомним, из-за ЧП на кольцевой образовался затор длиной около 10 километров – от улицы Верхние Поля до развязки с Каширским шоссе.

Последний раз подобный инцидент произошел 20 мая – на улице Покровка просел грунт, в результате чего образовалась яма.

По словам специалистов, это могло случиться из-за перекладки коммуникаций в Девяткином переулке.

ремонт Игорь Пергаменщик провалы грунта авария чп

Главное

