В Москве за два года заменят почти четыре тысячи лифтов

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В столице за два года (2015–2016 годы) должны заменить 3784 лифта, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на материалы заседания президиума столичного правительства. При этом планируется капитально отремонтировать порядка 7,6 миллиона квадратных метров жилья.

Всего же в региональную программу, принятую в 2015 году, вошли 32 тысячи многоквартирных домов. По планам их должны отремонтировать к 2044 году. В частности, в них планируется заменить 110 тысяч лифтов.

За последние пять лет в Москве заменено 20,5 тысяч лифтов

В декабре 2012 года был принят закон, предусматривающий создание региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет собственников. Первые региональные системы заработали в 2014 году.

Для создания систем капремонта регионы должны были принять программы такого ремонта, установить размер взноса собственников и создать региональных операторов, выступающих накопителями этих взносов. Жители многоквартирных домов могут сами выбрать способ внесения платежей за капремонт – на специальный счет дома или на счет такого оператора.

Ранее, 14 января, в одной из высоток "Алых парусов" погибла проживавшая там Ирина Володина – дочь телеведущего Евгения Кочергина. Женщина находилась в лифте, который упал в шахту с седьмого этажа.

По данным следствия, причиной инцидента "стала техническая неисправность и разлом кабины" подъемника. Хорошевский суд арестовал на два месяца механика, который отвечал за состояние лифта. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Между тем, за последние пять лет в Москве заменено 20 с половиной тысяч лифтов, а это в шесть раз больше, чем за период с 2006 по 2010-й годы.