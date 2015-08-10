Рейтинг по качеству выполнения программы капремонта составят в столице

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Рейтинг, посвященный выполнению программы капитального ремонта в разных районах города составят к ноябрю 2015 года, сообщил m24.ru президент столичного фонда развития местного самоуправления Александр Закондырин. По его словам, главной задачей авторов исследования – выяснить, насколько прозрачной была процедура проведения капитального ремонта в городе.

"Мы не планируем подменять функции контролирующих органов, но хотим оценить насколько понятной и прозрачной были процедуры проведения ремонта для жителей районов", – пояснил Закондырин.

Например, эксперты оценят: правильно ли отбирались подрядчики для проведения работ; достаточно ли было информации о собраниях собственников жилья и разъяснили ли жильцам, по какому принципу отбирали дома для ремонта.

"Оценивать качество работ мы не планируем. Но если москвичи в каком-то доме будут бить тревогу и сообщать, что их не устраивает ремонт, то мы обратим на это внимание", – отметил президент фонда.

Доклад опубликуют на официальном сайте фонда и разошлют профильным департаментам Москвы, депутатам Мосгордумы, главам управ и другим заинтересованным организациям.

По мнению представителя московского отделения общественной организации "Опора России" Николая Дивакова, составляя перечень районов где лучше и хуже всего реализуется программа, нужно оценивать насколько информированы жильцы о перемещении денег.

Что ремонтируют по программе "Капитальный ремонт"

"У жителей домов должна быть информация – где и в каком количестве хранятся деньги на капитальный ремонт. Когда их начнут расходовать, то москвичей также нужно полностью информировать сколько на какие работы планируется потратить", – пояснил Диваков.

Он также отметил, что составители рейтинга должны дать возможность жителям районов и конкретных домов сравнивать свои результаты и цены на работы.

Москвичи начали платить взносы за капитальный ремонт с 1 июля 2015 года. Минимальный размер платы составляет 15 рублей за квадратный метр в месяц. Это размер взноса установил город. Собственники жилья могут платить больше: например, если хотят получить более качественный ремонт для своего дома. Сумма взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

В среднем москвичам в этом году придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.