Десятую часть ж/д Санкт-Петербург – Москва отремонтируют до конца года

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На высокоскоростной линии Санкт-Петербург – Москва отремонтируют 70,3 километра пути, сообщает пресс-служба управляющей компании Октябрьская железная дорога. Стоит отметить, что протяженность линии составляет 645 километров.

Работы будут проведены на участках Малая Вишера – Бурга (18 километров), Тосно – Ушаки (11,5 километра), Редкино – Завидово (14 километров), Чудово Московское – Гряды (23,8 километра), станция Малая Вишера – (3 километра).

В общей сложности на полигоне Октябрьской железной дороги в 2016 году будет отремонтировано более 391 километра пути. В том числе 109 километров пути модернизируют, капитальному ремонту подвергнутся 100,1 километра пути, средний ремонт выполнят на 69,5 километрах пути.

Для выполнения путевых работ на полигоне Октябрьской железной дороги в 2016 году планируется задействовать более 80 единиц техники.

Ремонтные работы на участке Малая Вишера – Бурга, входящем в состав магистрали Санкт-Петербург – Москва, выполнят с помощью комплекса AHM-800R. Комплекс позволяет подготовить путь под скорость движения поездов до 250 км/час.

В прошлом году на полигоне был выполнен ремонт 291,2 километра пути.