Капитальный ремонт: чем спецсчет отличается от общей копилки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 6 июля на портале "Активный гражданин" проходит голосование "Спецсчет для вашего дома. Кому поможет город?". В сервисе горожане решают, нужна ли их дому поддержка города при переходе на специальный счет для накопления на капремонт. Участвовать в голосовании могут пользователи, указавшие свой адрес, и те, чьи дома делают взносы в региональный фонд капремонта. Правовую помощь власти будут оказывать адресно, сообщает телеканал "Москва 24".

Жители, которые предпочтут сдавать деньги в "общий котел", будут ежемесячно вносить средства в фонд регионального оператора. Туда же отдают деньги жильцы из других домов. Из этой суммы и выделяются средства на капремонт в порядке очереди.

Жители, выбравшие спецсчет, могут сами распоряжаться накопленными средствами. Они по своему желанию могут отремонтировать фасад или заменить трубопровод. Очереди ждать не нужно. Однако им придется самим искать компанию, которая разработает проект, и подрядчика.

Онлайн-сервисы, где можно узнать о капремонте

Если жильцы какого-то дома решат самостоятельно распоряжаться своими деньгами, сначала им нужно будет разобраться с фондом капитального ремонта, отмечают эксперты. "Если на доме уже начались работы капитального характера, а пока все работы в Москве делаются за бюджетный счет, потому что денег еще не накопили, то прежде, чем уйти на специальный счет, нужно с этим котлом рассчитаться", – пояснила исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Для этого нужно провести собрание жильцов с протоколом, где минимум две трети проголосуют за самостоятельность. При этом, чем больше у собственника площадь квартиры, тем больше у него голосов.

После этого нужно открыть счет в банке. Его владельцем может быть управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив.

Счета нужно открывать в крупных российских банках с собственным капиталом больше 20 миллиардов. Список этих банков ежеквартально публикуется на сайте Центробанка. После этого нужно уведомить регионального оператора и подготовить реквизиты. Примерно через три месяца дом начнет сам себя обеспечивать. При этом размер платежа должен быть не менее 15 рублей за квадратный метр.