Четыре ж/д станции откроют после ремонта через неделю

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Ремонт на железнодорожных станциях Переделкино, Тимирязевская, Дмитровская и Ленинградская завершится к 15 ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что ремонт уже закончился на станциях Красный балтиец, Красный строитель и Окружная.

В ходе ремонта станций проводится замена конструкций элементов платформ, асфальтовое покрытие меняют на брусчатку, ремонтируют ограждения и лестничные сходы.

Кроме того на платформах поменяют лавочки, урны и нанесут полосы безопасности.

По словам Максима Ликсутова, всего в этом году было отремонтировано 145 объектов на 73 пригородных станциях.

Ранее m24.ru сообщало, что 98 железнодорожных станций планируют отремонтировать в столичном регионе в 2015 году. С апреля по июнь ЦППК планировала провести капитальный ремонт остановочных пунктов 14 платформ. Среди них Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Красный Балтиец, Тимирязевская, Красный строитель и Переделкино.

Напомним, на станциях пригородных электричек появятся мониторы с новым более удобным интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается крупный пассажиропоток. 24 монитора уже работают на Казанском, Белорусском, Горьковском и Курском направлениях. В планах добавить на мониторы информацию о задержке электричек.