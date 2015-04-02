Жителям аварийных домов столицы вернут деньги за капремонт

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Столичные власти приняли решение вернуть средства, накопленные на капитальный ремонт, москвичам, чьи дома признали аварийными. Кроме того, их освободят от уплаты взносов за капремонт, сообщает Агентство "Москва".

"Если в отношении дома будет принято решение о сносе или реконструкции и собственники будут делать это самостоятельно, деньги за этот период будут возвращены", – заявил замглавы департамента капремонта Дмитрий Лифшиц.

Кроме того, москвичи, которые уже выбрали специальный счет в банке для сбора взносов на капитальный ремонт, смогут в течение месяца перевести эти деньги на общегородской счет.

Как узнать срок капремонта в своем доме

В июле 2015 года собственники квартир начнут платить обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт домов. Сейчас жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Можно либо самостоятельно копить средства на специальном счете, либо доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города.

Появится новая графа в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление.

На взнос за капремонт будут распространяться льготы по оплате жилищных услуг. Кроме того, плату за капремонт учтут при расчете субсидии на ЖКУ. Право на получение субсидии имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандарта стоимости жилищных услуг, превышают десять процентов совокупного дохода семьи.