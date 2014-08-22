Режиссер Максим Воронков – о съемках фильма "Кавказская пленница!"

"Правда 24": Максим Воронков - о съемках фильма "Кавказская пленница!"

В кинотеатрах прошли премьерные показы фильма "Кавказская пленница!" - ремейка культового фильма 60-х "Кавказская пленница или новые приключения Шурика". В интервью телеканалу "Москва 24" режиссер картины Максим Воронков и исполнитель главной роли Дмитрий Шаракоис рассказали о том, как проходили съемки.

- Дмитрий, в каком возрасте вы определились с выбором профессии?

- В седьмом классе, когда учитель по истории рассказал, как во ВГИК поступал его друг. На перемене я решил, буду актером.

- Максим, а как вы поняли, что Дмитрий подходит на роль Шурика? И как проходил кастинг?

- Это было настоящим мучением, так как инвесторы, которые начинали проект, хотели, чтобы Шурик был накачанный и с автоматом. Мне казалось, что в Шурике должна быть какая-то фриковатость и он должен попадать в разные неуклюжие ситуации. Когда я увидел Диму, то понял, что он должен стать героем в моем кино.

Мы долго выбирали Нину и Шурика, но в финале состав был подобран такой, как я хотел.

- Максим, что касается сюжета, то новый фильм – это покадровое воспроизведение ленты Гайдая?

- Нет. У американцев есть понятия "ремейк" и "большой киноаттракцион". Мы не старались делать ремейк. Основная задача была сделать большой киноаттракцион – то, что у нас на родине еще не делали. Поэтому нас сейчас пропускают через все соковыжималки. Но 1,5 миллиона просмотров трейлера в интернете говорит о том, что эта история задевает.

Мы с большим трепетом и любовью создали эту картину. Мосфильмом был построен павильон, мы воссоздали все декорации. Когда наш замечательный художник Олег Сморовский не успел сделать дерево из папье-маше для сцены в ресторане, где встречаются герои, мы его привезли из Сергиева-Посада.

- Где проходили съемки на природе? Это Кавказ?

- Нет. Мы большой командой – около 100 человек – рванули в Крым. Снимали в Судаке, Ялте, Мангупе. Сцена погони, которая длится 2,5 минуты, снималась неделю. Мы каждые полтора часа взбирались на Ай-Петри и каждые полтора часа спускались с нее.

- Это та самая финальная сцена, в которой троица злодеев преследует Нину?

- Да.

- Максим, съемки проходили задолго до всей этой истории с присоединением Крыма?

- Если бы мы предвидели, то немного сместили бы акценты.

- Возникали сложности во время съемок?

- У нас постоянно были проблемы с местным ДАИ. Особенно, когда приехал Янукович. С ним ездил отряд "Кобра", который его прикрывал. Город Ялту перекрыли, а нам нужно было попасть в центр. Нас пропустили благодаря Геннадию Викторовичу Хазанову, который позвонил одному очень уважаемому олигарху.

- Хазанов исполнял роль Саахова?

- Он замечательный, очень светлый человек. Помогал решать организационные съемочные процессы.

- И что получилось в итоге? Зрителям и критикам понравится фильм?

- Сейчас каналы охотятся за этой картиной.

- Идея снять современную "Кавказскую пленницу" принадлежала Илье Олейникову?

- Мы как-то сидели в ресторане в Москве и долго мучились над тем, какой новый проект сделать. Речь зашла о ремейках. По соседству с нами сидела компания молодежи 17-18 лет. И мы спросили, смотрели ли они "Кавказскую пленницу". Девчонки сказали, что их мамы и папы прекрасно знают и любят эту картину, а для них это не в формате. Илья сказал, что не прочь сыграть Саахова. Я предложил: "Может быть, попробуем, качнем эту историю?"

И вот мы начали работать. На фильм было очень много авторских смежных прав. Столько сил было потрачено на то, чтобы все правильно оформить, что проще было еще одно кино снять.

Мы начали шить костюмы на Илью, строить павильон. И неожиданно Олейников себя плохо почувствовал. За пять дней до съемок он сказал, что кроме него эту роль мог бы сыграть Геннадий Хазанов.

- Максим, в одной из рецензий сказано, что даже такие прекрасные актеры как Михаил Ефремов и Геннадий Хазанов в вашей картине не играют, а юродствуют.

- Думаю, так могут думать очень злые люди. Михаил Олегович Ефремов всегда прекрасно играет. У него практически нет плохих ролей.

- Дмитрий, а когда вы увидели картину целиком?

- На ММКФ я увидел фильм на большом экране.

- И какие были ваши впечатления?

- Очень сложно оценивать фильм, где ты сыграл главную роль. Но общее впечатление хорошее.

- Вы копировали образ прежнего Шурика или старались привнести что-то свое?

- У меня пробы длились 3,5 месяца. Картину Гайдая я с того момента не смотрел. Я не хотел повторять Демьяненко, шел от своей природы, от того, чему меня учили мои мастера в ГИТИСе.

- Кто были Ваши мастера?

- Сергей Голомазов, Ермолай Бабичев. Голомазов – сейчас художественный руководитель театра на Малой Бронной.

- Дмитрий, Нину в свое время сыграла Варлей. В новой версии эта роль досталась Насте Задорожной. Что вы думаете о работах этих двух актрис?

- Это две прекрасные актрисы. Я познакомился с Натальей Варлей уже после съемок. А с Настей мы учились в одном институте, закончили в один год. Она училась у Теплякова. С Настей работалось хорошо и легко.

- Максим, вы приглашали на съемки тех, кто работал с Гайдаем?

- У нас даже была идея, чтобы именно Владимир Этуш судил нашего Саахова – играл судью. Но он играл в то время, у нас не совпадали графики.

- То есть причина лишь в организационных моментах?

- Я думаю, что он просто уклонился.