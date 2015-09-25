Кадыров передаст Московской мечети волос пророка Мухаммеда

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Волос пророка Мухаммеда передадут в Соборную мечеть, сообщается на официальном портале духовного управления мусульман Российской федерации.

С таким обращением сегодня выступил муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Он отметил, что святыня будет храниться в Москве постоянно и ее будут показывать верующим в праздничные дни.

Волос помещен в специальную капсулу, защищенную бронированным стеклом. Пообещал доставить реликвию в столицу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

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Недавно в столице открыли Московскую соборную мечеть на Олимпийском проспекте. Строители расширили существующее на этой площадке здание, построенное еще в 1904 году. В результате реконструкции площадь мечети увеличилась в 20 раз.

Ранее Московская соборная мечеть была рассчитана на 900 молящихся, сейчас же там созданы условия для 10 тысяч молящихся одновременно.

Здание стало пятиэтажным. В нем появились лифты и необходимое оборудование для лиц с ограниченными возможностями.

Также там предусмотрены три этажа с залами для мужчин и отдельные холлы для женщин.