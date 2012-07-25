Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

25 июля 2012, 12:23

Первый в РФ мусульманский телеканал заработает в августе

религия телевидение телеканал Аль-РТВ жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Первый общественный мусульманский канал России "Аль-РТВ" начнет вещание менее чем через две недели – в начале августа. Работа телеканала будет строиться на принципах общественного телевидения. "Аль-РТВ" войдет в пакет кабельного телевидения "Триколор" вместе с православными каналами "Спас" и "Союз".

По мнению создателей телеканала, он должен привлекать молодежь глубоким содержанием, в том числе проповедями, а не показывать передачи о том, как шить тюбетейки и готовить национальные блюда.

При этом телеканал создается не "сугубо для мусульман": будут транслироваться также передачи о традициях и верованиях других народов России, чтобы укреплять "межконфессиональный мир и согласие" в обществе. Большое внимание будет уделяться освещению исторической роли мусульман России в становлении и развитии государства.

По словам члена общественного и редакционного совета канала, первого зампреда Духовного управления мусульман Европейской части России Дамира Мухетдинова, основой сложностью в подборе передач является неоднородность мусульманского мира России, которую необходимо учитывать.

"Нужно приложить много усилий, времени и, самое главное, отойти от каких-то вкусовых оценок, потому что мусульманский мир России неоднородный - есть Кавказ, есть Поволжье, есть Урал и есть большое количество лоббистов разных проектов. Кто-то может задаться вопросом, например, почему все время по каналу показывают московских духовных лидеров, а Кавказ и Татарстан не представлены" – заявил Мухетдинов РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что канал будет уделять внимание молодежи. Так как приезжающие в Россию из средней Азии и Кавказа в основном молодые люди, особый акцент будет делаться именно на их воспитание и привитие духовно-нравственных ценностей, в том числе, и с позиций РФ. Необходимо сделать так, чтобы мусульмане могли знакомиться с той политикой, которую государство проводит в отношении как мигрантов, так и коренных жителей; чтобы ни у кого не возникало чувство "пятой колонны", - подытожил Мухетдинов.

"Аль-РТВ" будет существовать на частные пожертвования и, возможно, на государственные гранты. В общественный совет нового телеканала, в числе прочих, вошел председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать