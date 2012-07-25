Первый в РФ мусульманский телеканал заработает в августе

ИТАР-ТАСС

Первый общественный мусульманский канал России "Аль-РТВ" начнет вещание менее чем через две недели – в начале августа. Работа телеканала будет строиться на принципах общественного телевидения. "Аль-РТВ" войдет в пакет кабельного телевидения "Триколор" вместе с православными каналами "Спас" и "Союз".

По мнению создателей телеканала, он должен привлекать молодежь глубоким содержанием, в том числе проповедями, а не показывать передачи о том, как шить тюбетейки и готовить национальные блюда.

При этом телеканал создается не "сугубо для мусульман": будут транслироваться также передачи о традициях и верованиях других народов России, чтобы укреплять "межконфессиональный мир и согласие" в обществе. Большое внимание будет уделяться освещению исторической роли мусульман России в становлении и развитии государства.

По словам члена общественного и редакционного совета канала, первого зампреда Духовного управления мусульман Европейской части России Дамира Мухетдинова, основой сложностью в подборе передач является неоднородность мусульманского мира России, которую необходимо учитывать.

"Нужно приложить много усилий, времени и, самое главное, отойти от каких-то вкусовых оценок, потому что мусульманский мир России неоднородный - есть Кавказ, есть Поволжье, есть Урал и есть большое количество лоббистов разных проектов. Кто-то может задаться вопросом, например, почему все время по каналу показывают московских духовных лидеров, а Кавказ и Татарстан не представлены" – заявил Мухетдинов РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что канал будет уделять внимание молодежи. Так как приезжающие в Россию из средней Азии и Кавказа в основном молодые люди, особый акцент будет делаться именно на их воспитание и привитие духовно-нравственных ценностей, в том числе, и с позиций РФ. Необходимо сделать так, чтобы мусульмане могли знакомиться с той политикой, которую государство проводит в отношении как мигрантов, так и коренных жителей; чтобы ни у кого не возникало чувство "пятой колонны", - подытожил Мухетдинов.

"Аль-РТВ" будет существовать на частные пожертвования и, возможно, на государственные гранты. В общественный совет нового телеканала, в числе прочих, вошел председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.