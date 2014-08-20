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Общество

20 августа 2014, 11:52

Заключенным позволят беседовать со священниками наедине

религия тюрьмы священники

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия правительства РФ одобрила законопроект, разрешающий осужденным беседовать со священнослужителями. Соответствующий документ опубликован на сайте государственного органа. Теперь законопроект предстоит рассмотреть на заседании правительства.

К заключенным будут приглашаться священнослужители официальных религиозных объединений, при этом на личные встречи будут давать до двух часов, а количество бесед не будут ограничивать. Встречи могут проводиться в том числе наедине и без участия третьих лиц. Однако, согласно документу, в таком случае беседа будет записываться с помощью камеры видеонаблюдения.

В настоящее время федеральная служба исполнения наказаний и территориальные органы уголовно-исполнительной системы заключили более 80 соглашений о взаимодействии с религиозными организациями. Законопроектом предлагается закрепить официально порядок этого взаимодействия.

Сейчас к заключенным по их просьбе также могут приглашать священнослужителей официальных религиозных объединений, однако с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. Кроме того, тяжело больным осужденным дают возможность совершить все необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей.

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