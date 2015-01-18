Около 160 тысяч москвичей примут участие в крещенских купаниях

Около 160 тысяч человек примут участие в праздновании Крещения

В праздничных обрядах на Крещение примут участие около 160 тысяч человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Для гостей и жителей города организованы 59 купелей. С полным перечнем мест для купания можно ознакомиться на портале открытых данных. Добавим, что окунуться можно в ночь с 18 на 19 января и в течение следующего дня.

В обслуживании купаний задействуют порядка трех тысяч человек, в охране - еще около 7 тысяч. В местах массового скопления людей будут дежурить полицейские, а сотрудники МЧС будут вести работу по оказанию первой помощи.

Как ожидается, самой посещаемой может стать единственная купель в Центральном округе - на площади Революции поставят специальную деревянную бочку. В восточных районах предусмотрено 11 площадок, а больше всего мест для крещенских купаний - в Северо-Западном округе и в Новой Москве.

Купели оборудуют и в парках. Там, где нет водоемов, установят бочки или надувные бассейны. При этом в акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться запрещено. Вода в них не соответствует санитарным нормам.

Ранее M24.ru сообщало, что наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.