Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

18 января 2015, 09:50

Около 160 тысяч москвичей примут участие в крещенских купаниях

религия проруби купания Крещение Господне

Около 160 тысяч человек примут участие в праздновании Крещения

В праздничных обрядах на Крещение примут участие около 160 тысяч человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Для гостей и жителей города организованы 59 купелей. С полным перечнем мест для купания можно ознакомиться на портале открытых данных. Добавим, что окунуться можно в ночь с 18 на 19 января и в течение следующего дня.

В обслуживании купаний задействуют порядка трех тысяч человек, в охране - еще около 7 тысяч. В местах массового скопления людей будут дежурить полицейские, а сотрудники МЧС будут вести работу по оказанию первой помощи.

Ссылки по теме

Как ожидается, самой посещаемой может стать единственная купель в Центральном округе - на площади Революции поставят специальную деревянную бочку. В восточных районах предусмотрено 11 площадок, а больше всего мест для крещенских купаний - в Северо-Западном округе и в Новой Москве.

Купели оборудуют и в парках. Там, где нет водоемов, установят бочки или надувные бассейны. При этом в акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться запрещено. Вода в них не соответствует санитарным нормам.

Ранее M24.ru сообщало, что наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

Сюжет: Празднование Крещения Господня

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать