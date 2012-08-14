Для молитвы в Ураза-байрам выделят три дополнительные площадки

ИТАР-ТАСС

В это воскресенье все российские мусульмане отметят праздник Ураза-байрам. По этому случаю московские власти подготовили три дополнительные площадки для молитв.

По официальным данным, в 2011 году общее число молящихся во время праздника превысило 126 тысяч человек. На уже имеющихся площадках сложно проводить столь массовые мероприятия.

"Хорошим решением стало бы сооружение новых мечетей, что давно назрело; есть предложения на этот счет от мусульманских общин, и они тщательно прорабатываются. Но очевидно, что строительство любого культового здания - дело не одного года, а решение проблемы необходимо найти уже сейчас", - сообщил "Интерфаксу" замглавы Управления по связям с религиозными организациями Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями столицы Антон Игнатенко.

Поэтому в этом году столичные власти организуют временные места для молебна. Они были выбраны совместно с мусульманами. Дополнительными площадками станут:

1. Павильон №2 выставочного центра в парке "Сокольники", (Восточный административный округ, метро "Сокольники", 5-й Лучевой просек, д.7а, стр. 1). Крытый вентилируемый павильон вместимостью не менее 5000 человек (если придет больше, предусмотрено дополнительное пространство для молитвы). Пол на всей площади застилается ковриками-циновками. Время проведения - с 6:30 до 9:00.

2. Поле для гольфа в олимпийском комплексе "Лужники" (у Лужнецкой набережной, выход из метро "Воробьевы горы"). Зеленое поле с красивыми деревцами, живописным ландшафтным дизайном. Туда смогут прийти до 3000 человек. Время - 6:30-8:30.

3. Просторный открытый участок возле физкультурно-оздоровительного комплекса "Изумрудный" (ЮЗАО, ул. Южнобутовская, д. 96). Там ожидается до 5000 человек, время проведения также с 6:30 до 8:30.

Напомним, Ураза-байрам, известный также как Праздник разговения, - один из главных дней исламского календаря. Он отмечается в честь окончания поста, который длится в течение священного месяца рамадан. В этом год праздник придется на 19 августа.