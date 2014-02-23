Сборная России обновила рекорд по медалям на зимней Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России удачным выступлением на Олимпийских играх в Сочи побила сразу несколько своих предыдущих достижений. Это касается общего количества медалей и золотых наград.

По традиционной системе подсчета, когда за основу берутся золотые медали, Россия уверенно выиграла Олимпиаду с 13 золотыми медалями. Это больше, чем было на самых успешных для россиян Игр в Лиллехаммере в 1994 году.

Но перекрыто оказалось не только достижение Лиллехаммера, но и Игр в Инсбруке 1976 года, где СССР выиграл 13 золотых наград. Нынешнее выступление стало удачнее из-за большего количества серебряных и бронзовых медалей.

По американской системе подсчета, где за основу берется общее количество завоеванных наград, россиянам также нет равных. Сборная России выиграла 33 медали, что превосходит результат Олимпиады в Калгари 1988 года, где команда СССР выиграла 29 медалей.

Напомним, что на предыдущей Олимпиаде в Ванкувере россияне выиграли всего 15 медалей, из которых лишь три были золотыми.

