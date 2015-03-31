Противоаварийные работы на Шуховской башне могут начать в апреле

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В апреле планируется начать противоаварийные мероприятия на Шуховской башне, сообщил генеральный директор компании, выигравшей конкурс на разработку проекта по реконструкции башни Михаил Ершов.

По его словам, проект работ уже согласован с Мосгорнаследием. Ершов рассказал, что внутри Шуховской башни предполагается создание временной опорной башни, которая снимет с нее от 50 до 100 процентов нагрузки. Эта же временная башня будет использована при реставрационных работах.

Он добавил, что на башне разместят специальные оптоволоконные датчики, которые позволят проверять строение как целиком всей башни, так и отдельных узлов, через которые старая башня будет вывешиваться на новую. Именно так можно будет контролировать натяжение.

"Мы предполагаем снять с башни около двух третей нагрузки, мы ее выведем из предаварийного состояния, исключим возможность ее разрушения. Следует отметить, что это не является консервирующим мероприятием, это противоаварийные работы", – передает слова Ершова Агентство "Москва".

История строительства Шаболовской башни

Напомним, с 2002 года Шуховская башня не используется для телерадиовещания, хотя на ней до сих пор размещены передатчики сотовой связи. С момента постройки ее ни разу не ремонтировали. В начале прошлого года специалисты заявили, что башня находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Сообщалось, что из-за угрозы обрушения ее могут демонтировать.

Позднее обсуждался вопрос о переносе башни на ВВЦ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Против демонтажа и переноса башни выступило Министерство культуры России. Кроме того, причин для переноса памятника не нашел и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Петиция против демонтажа башни на сайте change.org собрала более 18 тысяч подписей.

В результате Министерство связи и массовых коммуникаций России временно отложило работы. Однако замглавы ведомства Алексей Волин отметил, что башня нуждается в капитальной реставрации и рано или поздно ее придется разобрать для проведения работ.

Шуховская башня может получить статус памятника архитектуры мирового значения.

Глава фонда "Шуховская башня", правнук архитектора башни Владимир Шухов пояснил, что в начале марта организация обратилась к Фонду мировых памятников (World Monuments Fund) с просьбой включить Шуховскую башню в список памятников архитектуры мирового значения.

"Заявку приняли, башня может получить статус в конце 2015-го или начале 2016 года. Это не список ЮНЕСКО, но что выше по значимости – сложно сказать. У Шуховской башни появится международная "охранная грамота", – пояснил собеседник.