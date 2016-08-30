Возрождение из руин: может ли в столице вновь появиться Сухарева башня

"Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь." (с) Джордж Сантаяна.

Если под "прошлым" понимать "историю", то, разумеется, ее изучение не может обойтись без архитектурных памятников, часть которых по тем или иным причинам оказалась утраченной. Одно из таких зданий – Сухарева башня. Споры вокруг ее реконструкции начались еще в прошлом тысячелетии и продолжаются до сих пор. Архитекторы, историки и искусствоведы до сих пор не могут окончательно решить, как именно ее нужно восстанавливать. Корреспондент m24.ru пообщался с экспертами и узнал, почему этот памятник архитектуры до сих пор не удается построить заново.

Царское это дело

Вартек А. "У водозаборного колодца на Сухаревской площади"

"На крутой горе, усыпанной низкими домиками, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на её мшистом челе! Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться."

М.Ю. Лермонтов, 1834 год



Ж. Натье - Портрет Петра I в доспехах

Сухарева башня была построена в 1692-1695 годах по приказу Петра I в честь полководца Лаврентия Сухарева, чей стрелецкий полк защищал бежавшего от своей сестры Софьи царя в 1689 году. Ее расположили на границе Земляного города, где находилась четвертая линия крепостных стен, после Кремля, Китай-города и Белого города. Сейчас границы Земляного города в общих чертах повторяет Садовое кольцо.

В 1701 году указом царя в башне была основана Школа математических и навигацких наук, которая стала первым в России артиллерийским, инженерным и морским училищем. Историки считают, что именно с нее зародилась вся система инженерно-технического образования в нашей стране. Кстати, день ее учреждения (25 января) в наши дни отмечается как День студента, а еще – штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Ольга Эдуардовна Иванова-Голицина директор музея "Садовое кольцо", почетный работник культуры города Москвы



Сухарева башня – это национальный символ, который несет в себе колоссальный смысл. Это сооружение символизирует начало полномасштабных Петровских реформ, когда Россия превратилась в полноценное Европейское государство и пошла по пути именно европейской цивилизации. Возникла фундаментальная отечественная наука, начался технологический прогресс, появилось государственное светское, а не церковное образование. Благодаря этому зданию и находившейся в нем школе, выросла целая плеяда уникальных кадров. Там воспитали мореплавателей, исследователей, картографов, которые открыли новые земли, начертили их карты, и тогда Россия полноправно стала называться Российской Империей. Поэтому образ Сухаревой башни очень важен для современного общества. Этот символ дает возможность оглянуться назад и понять, какой гигантский путь прошла наша страна, как она развивалась, и каких высот она добивалась.



В 1824 и 1854 годах здание приобрело гражданское назначение – на втором этаже были установлены резервуары для воды, поступавшей по Мытищинскому акведуку. Так Сухарева башня стала водонапорной. А в 1926 году там открыли Московский Коммунальный музей.

Кроме того, башня всегда была объектом народных домыслов и легенд. По одной из них, в рапирной зале на самом верху сооружения проходили заседания секретного Нептунова общества. Возглавляли его, по мнению молвы, два ближайших советника Петра I: Франц Лефорт и Яков Брюс. Последнего люди прозвали "колдуном с Сухаревой башни".

Снесли как церковь Когда при Сталине утверждался новый генплан Москвы, стало понятно, что башня мешает строительству нового Садового кольца, и власти приняли решение ее снести. Когда при Сталине утверждался новый генплан Москвы, стало понятно, что башня мешает строительству нового Садового кольца, и власти приняли решение ее снести. На защиту памятника сразу же встала интеллигенция. Повлиять на решение пытались не только архитекторы – среди сторонников сохранения башни были и живописец Игорь Эммануилович Грабарь, и искусствовед Абрам Маркович Эфрос, и многие другие видные деятели науки и искусства. Однако к их мнению не прислушались. Разрушение Сухаревой башни. Фото с сайта pastvu.com "Если я правильно помню, то сам Сталин в то время сказал: "Да что же такое происходит? Эти архитекторы и искусствоведы за каждую церквушку борются!". Здесь, мне кажется, и скрывается величайшая историческая несправедливость, – сетует президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Викторович Кузьмин. – По всей видимости, Сталин настолько увлекся борьбой с церквями и храмами, что даже Сухарева башня попала под тот же самый "каток", хотя, как раз-таки церковью она никогда и не была."



Памятник-развязка. Как история поможет решить транспортные проблемы

Фото макета Сухаревой башни в музее Щусева

Сейчас основной проект реконструкции Сухаревой башни – чертежи архитекторов Савина Андрея Георгиевича и Сластухина Виктора Александровича. Корреспондент m24.ru пообщался с обоими архитекторами.

Согласно эскизам и схемам, башня будет несколько сдвинута со своего исторического фундамента. По мнению архитекторов, восстановить здание на историческом месте невозможно – это полностью парализует движение Садового кольца. По их проекту реконструкции башня полностью впишется в дорожно-транспортную инфраструктуру Мещанского района и поможет решить проблему транспортной развязки между кольцом и проспектом Мира.

Новоселова Кристина Алексеевна ректор Московского Архитектурно-Строительного Института Я считаю, что Сухарева башня была утрачена несправедливо. Это памятник нашей традиционной архитектуры, его обязательно нужно восстановить. Благодаря этому город приобретет еще один из своих ярких символов, ведь Храм Христа Спасителя тоже был восстановлен, и сейчас представить себе столицу без него – просто невозможно. Храм Христа Спасителя - один из примеров зданий, разрушенных при Советской власти и восстановленных в наши дни

Фото: m24.ru/Михаил Сипко Проект, который предполагает построить башню вместе с транспортной развязкой даст дополнительный эффект: решит одну из наиболее острых транспортных проблем столицы.







Так выглядит возрожденная башня в проекте архитекторов Сластухина и Савина

По словам архитектора Савина, основная идея заключается в том, что восстановление памятника может принести пользу современности. Это комбинация двух стремлений: возродить исторический облик Москвы и решить насущные задачи – строительство транспортной развязки на пересечении Садового кольца и проспекта Мира.

"Добиться только восстановления этого исторического памятника проблематично, – считает архитектор. – Так что вместе с этим нужно поднимать современные проблемы, которые помогут привлечь внимание к вопросу."

Пересечение Садового кольца и проспекта Мира. Изображение с Яндекс.Карты

Его коллега Виктор соглашается с тем, что пробки на перекрестке Садового и проспекта Мира возникают из-за того, что движение там идет в одной плоскости и регулируется светофорами. Поэтому, в первую очередь, архитектор разработал концепцию сквозного проезда, где шесть из 12 полос Садового кольца будут проходить по мосту, который станет частью башни.

Движение по проспекту Мира пустят под опорами моста. Такая схема позволит решить проблему транспортной развязки и сделает движение по обеим улицам непрерывным.

Коншин Александр Дмитриевич экс-председатель Московского купеческого общества Этот проект очень важен для нас и нашей истории. Сухарева башня – это памятник, который обязательно нужно восстановить, ведь он имеет колоссальную ценность. Я понимаю всю сложность строительства здания на прежнем месте, но ведь это – вопрос исторической справедливости. Башня должна стать напоминанием о наших высочайших достижениях российского народа. Она может стать источником вдохновения для людей.



Работая над проектом, архитекторы ориентировались на исторические документы и планы строительства башни, в том числе на чертежи Вельяминова, Чоглокова (первоначальный архитектор Сухаревой башни – прим. ред.), материалы архитектора Сухова, и многие другие документы из Государственного музея архитектуры имени Щусева.

Изображение предоставлено архитектором Сластухиным В.А.

"Хочу подчеркнуть, что башня проект башни максимально близок к ее истинным обмерам, – рассказал Виктор Сластухин. – Но, учитывая необходимость вписать ее в существующую геометрию города, конечно, некоторые ее части пришлось модифицировать."

По его словам, изменения в первую очередь направлены на то, чтобы к зданию свободно могли попасть пешеходы. Все-таки памятник предлагают возвести прямо на пересечении крупных автомагистралей.

"Это не значит, что башню можно построить исключительно по тем проектам, которые создали я или Андрей Савин. Если общественность решит, что в них нужно что-то поменять – мы всегда открыты для обсуждения", – добавил архитектор.

Финансовая составляющая

Кадр из анимационного фильма "Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни"

Архитекторы подумали и о том, на какие деньги памятник будет содержаться в дальнейшем. Возрожденная Сухарева башня должна стать самоокупаемым культурным объектом, который не создаст дополнительной нагрузки на городской бюджет.

По мнению Сластухина, в ней можно расположить музей Школы навигацких и математических наук или, к примеру, ее помещения можно предложить музею Военно-Морского Флота, который сможет там демонстрировать свои достижения.

Есть также идея передать часть помещений здания Московскому метрополитену. "Учитывая то, что башня будет находиться в пяти шагах от метро "Сухаревская", уверен, они с удовольствием их займут",– пояснил архитектор.

Сухарева башня 1930-1934гг. Фото с сайта pastvu.com

Он добавил, что вопрос использования будущей башни остается открытым: "Мы – архитекторы, а не финансисты и я не сомневаюсь, что люди, которые занимаются такими вещами профессионально, смогут найти решения для того, что бы финансовая отдача у проекта была хорошая."

Со своей стороны архитекторы предлагают реконструкцию башни на основе современных материалов и технологий, что позволит увеличить ее внутреннее полезное пространство.

Ни шагу влево

У проекта восстановления памятника, совмещенного с транспортной развязкой есть и противники. Они полагают, что башню необходимо восстанавливать только на "родном фундаменте".

"Я считаю, что переносить башню нельзя ни в коем случае, ровно как и строить ее из современного металла и бетона – это уже не восстановление исторического объекта, а строительство пародии на него", – заявил президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Викторович Кузьмин.

По его мнению, только полная реконструкция на историческом месте позволит не только показать красоту памятника, но и продемонстрировать исторические границы города. И это одна из главных задач восстановления здания.

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Как совершенно противоположный пример он упомянул воссоздание деревянного дворца Алексея Михайловича Романова в Коломенском парке. Кузьмин считает, что для сохранения исторической памяти достаточно было реконструировать границы фундамента.

"Воссозданный в наши дни дворец не решает свою архитектурную задачу. Я отношусь к нему как к краеведческому объекту, - говорит Кузьмин, - Это здание предназначено для того, чтобы туда водили детей и показывали им, как выглядели палаты русских царей во второй половине XVII века. Сухареву башню восстанавливать по такому принципу нельзя".

Одна из немногих цветных фотографий Сухаревой башни

В заключение

Стены исторических зданий несут на себе память о событиях, которые кардинально повлияли на современную жизнь. Восстановление памятника – это тоже не только возвращение в прошлое. Воссозданный Храм Христа Спасителя, ежегодно привлекает миллионы верующих не только со всей России, но и из других стран. А ведь всего 20 лет назад мы могли увидеть его максимум на старинных фотографиях.

Восстановление одного из главных столичных храмов активно поддерживали верующие. Вскоре у горожан может появиться шанс спасти еще один памятник: по словам архитекторов, в ближайшее время вопрос о возрождении Сухаревой башни могут вынести на общественное обсуждение через портал "Активный гражданин". Там именно мы сможем решить, будет ли восстановлено одно из самых ценных в нашей истории зданий, или же ему суждено остаться лишь картинкой в учебнике.

Александр Лесных