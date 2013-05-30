Московский зоопарк: история и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Началась реконструкция Московского зоопарка. Столичный зверинец, которому в будущем году исполнится полтора века, преобразится уже к концу следующего лета. Как прошли без малого 150 лет Московского зоопарка и что будет сделано в ходе реконструкции, напоминает сетевое издание M24.ru.

История Московского зоопарка

Московский зоопарк был основан в 1864 году Русским Императорским обществом акклиматизации животных и растений. Несмотря на то, что его основателем считается организация, а не отдельные люди, решающую роль в создании зоосада сыграли профессор Московского университета Карл Рулье и его соратники Анатолий Богданов и Сергей Усов.

Император Александр II оказывал поддержку проекту, и долгое время зоопарк существовал на доходы от продажи билетов и пожертвования императорской семьи.

На момент открытия в зоопарке содержалось около 300 диких и домашних животных. Набирали их со всех концов земли. Император Александр II подарил зоопарку слона, капитан одного из кораблей, совершивший кругосветное путешествие, поделился с зоосадом коллекцией австралийских животных. Несколькими особями поделился Парижский зоопарк, а настоятель монастыря, расположенного на острове Валаам, предложил передать северных оленей и нерп.

Сама идея создания зоопарка очень понравилась москвичам. С первых дней своего существования зверинец привлекал множество посетителей – от детей до стариков.

Детеныш орангутанга. Фото: ИТАР-ТАСС

Золотым веком зоопарка можно считать восьмидесятые годы позапрошлого столетия. Там появились удобные и красивые павильоны, часть из которых простояла более ста лет. Члены Общества акклиматизации животных ездили в экспедиции за редкими животными и жертвовали свои личные средства на расширение его коллекции.

Во время вооруженного восстания в Москве в 1905 году зоопарк оказался в самом центре событий. На Пресне строили баррикады, шла стрельба. В условиях почти военного времени противоборствующим сторонам не было никакого дела до судьбы животных. Царская армия устроила артиллерийский обстрел Пресни, в ходе которого серьезно пострадал и зоопарк – сгорел ряд зданий, в том числе библиотека, погибли многие редкие животные, а аквариум прекратил свое существование.

После Октябрьской революции зоопарк национализировали и передали в ведение Наркомпроса, а спустя четыре года собственник снова сменился – зоосад отдали властям Москвы.

Городские власти с энтузиазмом подошли к вопросу содержания зоопарка. Ему выделили большую территорию под строительство новых павильонов, а также привезли ряд редких животных – бегемотов, орангутангов и зебр. Кстати, с 1928 года Московский зоопарк приобрел свое нынешнее официальное название. До этого его называли исключительно зоосадом.

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время Великой Отечественной войны многих животных пришлось эвакуировать. Несмотря на это, в дни войны зоопарк не прекратил работать. Основной категорией посетителей в этот промежуток времени стали дети.

Причем зверинцу угрожала реальная опасность – Москву бомбили с воздуха, и зоопарку доставалось ничуть не меньше, чем другим районам города. Так, во время одного из налетов фашистские самолеты сбросили на территорию зоопарка почти 500 бомб.

После войны животные, временно покинувшие зоопарк, вернулись в столицу. Он продолжил свою работу и принял в своих стенах многие поколения москвичей.

Реконструкция зоопарка

Зоопарку в будущем году исполняется 150 лет (днем рождения зоопарка принято считать 12 февраля 1864 года), и он давно требовал реконструкции. Она началась в этом году. В ходе работ будут реконструированы павильоны, пруды, в порядок приведут береговую линию и благоустроят территорию.

Фото: ИТАР-ТАСС

Для удобства посетителей у зоопарка появится еще один вход – рядом со станцией метро "Баррикадная". Организуют и дополнительный выход – на улицу Красная Пресня.

Проектом реконструкции предусмотрен дополнительный пешеходный переход через Большую Грузинскую улицу в виде вантового моста с подъемником для инвалидов.

Не обойдут вниманием и устаревшие инженерные коммуникации зоопарка – обновят водопровод, канализацию и заменят теплосети, ряд которых эксплуатируется уже более 100 лет. Работы планируется завершить к августу 2014 года.