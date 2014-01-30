Реконструкция кинотеатра "Художественный" займет два года

Фото: ИТАР-ТАСС

Презентацию проекта обновленного кинотеатра "Художественный" 30 января представил журналистам руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

По его словам, работы в "Художественном" займут два года. Во время реконструкции, творческая команда кинотеатра и его проекты переедут в кинотеатр "Космос", который начнет работать весной 2014. Именно там пройдут фестивали "Дебютное кино", "Кинозима", а также "Большой фестиваль мультфильмов".

Капков отметил, что после реконструкции кинотеатр получит дополнительные гримерки и современное оборудование для показа фильмов в формате 35 миллиметров и 3D. Также сейчас разрабатывается проект по использованию фасада, на котором планируется транслировать рекламу и анонсы фильмов. Данный проект департамент культуры разрабатывает совместно с департаментом СМИ и рекламы.

При этом ценовая политика "Художественного" не изменится после реконструкции и будет лояльной.

В Москве сейчас нет главного заметного учреждения, которое рассказывало бы о кино и киноискусстве. "Художественный" возьмет на себя функции музея кино, станет местом для дискуссий о кинематографе.

"Кинотеатр "Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, в этом году ему исполняется 105 лет. В 1911 году кинотеатр был реконструирован архитектором Шехтелем. Наша задача, вернув исторический фасад и не повредив историческое содержание внутри, сделать многофункциональную ключевую премьерную площадку Москвы", - резюмировал Сергей Капков.

Сейчас в кинотеатре пять залов, после реконструкции их останется три: основной на 514 мест, малый зал на 48 мест, и дополнительный - на 96 мест. В последних двух будут проходить фестивальные кинопоказы. Также изменится цвет залов: вместо прежнего красного стены станут оливковыми, как изначально задумывал архитектор кинотеатра Шехтель. В большом зале установят дополнительную концертную систему звукового и светового оборудования.

В результате реконструкции увеличится площадь для туалетных комнат. Гримерки предусмотрены в подвале кинотеатра, там же появятся туалетные и душевые комнаты для артистов, а также технические помещения. Помимо прочего, залы оборудуют комнатами для синхронного перевода.

Фото: ИТАР-ТАСС

Уже известно, что в обновленном "Художественном" будет задействовано чердачное пространство, которое сейчас не используется. На чердаке откроется синематека для трансляции старого кино и выставочный зал, где будут находиться как постоянные, так и временные экспозиции, в том числе, выставки Музея кино. По словам замгендиректора ГБУК "МосКино" Тиграна Манукяна, под крышей установят соответствующее световое оборудование, а также аппаратуру для кинопоказов.

В большом зале появится широкая сцена для проведения концертов. Кинотеатр оборудуют пандусами для зрителей с ограниченными физическими возможностями, также откроют кинобуфет.

Фойе кинотеатра станет мультимедийным - там появится оборудование для проведения выставок и презентаций.

Мимо кинотеатра вдоль Воздвиженки пройдет пешеходная зона. Ее планируется организовать уже в сентябре. Как отметил замгендиректора "МосКино", будет облагорожено и пространство вокруг кинотеатра.

На площадке, расположенной слева от "Художественного", разобьют газоны и цветники, высадят хвойные и лиственные деревья, а также "живую изгородь" из кустарников, поставят лавочки, заменят покрытие тротуаров на тактильную плитку, а в некоторых местах заменят брусчатку.

Кинотеатр "Художественный", 1959 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"Художественный" - один из немногих в мире действующих кинотеатров со столетней историей. Расположен в самом центре Москвы. Первый сеанс здесь прошел 11 ноября 1909 года, демонстрировались "Жоржетта" — драма в исполнении первоклассных парижских артистов, мелодрамы "Ангел примирения" и "Посмертное желание матери", а также некоторые другие видовые и комические картины". В этот же год "Художественный" посетил Лев Толстой.

В 1912−1913 годах здание кинотеатра было перестроено московским архитектором Ф. О. Шехтелем в духе нового времени. Количество мест увеличено до 900 (крупными театрами в Москве считались в то время здания, вмещавшие в себя до 700 зрителей), а фасаду здания были приданы некоторые черты античной классики.

Сейчас в кинотеатре пять залов: большой на 609 мест; малый на 50 мест; синий − 50 мест; зеленый − 37 мест; золотой – 22 места. Кинотеатр "Художественный" − старейший кинозал Москвы. Принадлежал кинотеатр русскому немцу Брокшу. "Художественный" быстро стал популярным среди горожан, поэтому вскоре после открытия его стали расширять. Площадь увеличили в два раза.

В последний раз реконструкция в "Художественном" проводилась ровно сто лет назад.