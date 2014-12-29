В столице реконструируют Москворецкий рынок

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Москворецкий рынок будет реконструирован. Площадь торгового объекта не изменится, в ходе работ обновят павильоны и благоустроят территорию рынка, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рынок располагается по адресу Болотниковская улица, владение 12, и занимает площадь 1,4 гектара.

Отметим, что в Москве осталось 18 сельскохозяйственных рынков, которые должны "переехать" в капитальные здания, иначе их закроют. 23 декабря Госдума накануне приняла в окончательном чтении законопроект, который продлил на год - до 1 января 2016 года - дату к которой рынки в городах-миллионниках должны быть переведены в капитальные строения. Иначе рынки пришлось бы закрывать уже сейчас.

Москва также намерена модернизировать деятельность Царицынского и Лефортовского рынков, рядом с которыми будут построены транспортно-пересадочные узлы. Эти рынки получат единый стиль, навигацию и программы лояльности для покупателей.

Торговые объекты находятся в 100 метрах от станций метро "Царицыно" и "Авиамоторная".