27 июня 2016, 15:14

Общество

Почти на всех объектах по "Моей улице" начали укладывать плитку

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Почти на всех объектах программы "Моя улица" начались работы по укладке тротуарной плитки, сообщает Агентство "Москва".

Для удобства москвичей укладка проходит участками, а не единовременно. Работы по укладке асфальта начнутся в последнюю очередь реализации программы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщал, что до конца года в Москве появится 14 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия и примерно 450 тысяч квадратных метров плитки.

"Большая Москва": Проект "Моя улица" 2016

Этой весной в столице стартовал новый этап работы по программе "Моя улица". Новый облик обретут 53 улицы в историческом центре Москвы, семь въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей и 14 площадей перед станциями метро. Началось благоустройство города прошлым летом, уже преобразились 47 улиц.

Благоустройство по программе "Моя улица" включает ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, выравнивание газонов и устройство дополнительного озеленения.

Концепция, разработанная консалтинговым бюро "Стрелка" вместе с 17 российскими и зарубежными бюро, предполагает масштабное озеленение, модернизацию транспортной инфраструктуры и создание комфортной прогулочной зоны.

