Почти на всех объектах по "Моей улице" начали укладывать плитку

Почти на всех объектах программы "Моя улица" начались работы по укладке тротуарной плитки, сообщает Агентство "Москва".

Для удобства москвичей укладка проходит участками, а не единовременно. Работы по укладке асфальта начнутся в последнюю очередь реализации программы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщал, что до конца года в Москве появится 14 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия и примерно 450 тысяч квадратных метров плитки.

Этой весной в столице стартовал новый этап работы по программе "Моя улица". Новый облик обретут 53 улицы в историческом центре Москвы, семь въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей и 14 площадей перед станциями метро. Началось благоустройство города прошлым летом, уже преобразились 47 улиц.

Благоустройство по программе "Моя улица" включает ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, выравнивание газонов и устройство дополнительного озеленения.

Концепция, разработанная консалтинговым бюро "Стрелка" вместе с 17 российскими и зарубежными бюро, предполагает масштабное озеленение, модернизацию транспортной инфраструктуры и создание комфортной прогулочной зоны.