Надстройку жилого дома на улице Мишина завершат весной

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Пилотный проект по надстройке жилого дома на улице Мишина планируется завершить весной 2015 года. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам Левкина, проект уникален тем, что реконструкция дома осуществляется без отселения жильцов. "Немаловажно, что при этом жители дома не покидают привычного для проживания района. Благодаря этому сохраняется привязка к детским садам, школам, поликлиникам и другой сложившейся инфраструктуре", - сказал он в интервью журналу "Строительство.ru".

Глава департамента подчеркнул, что жители, участвующие в финансировании реконструкции, получают новые квадратные метры по себестоимости, то есть по ценам, которые значительно ниже рыночных.

В то же время собственники, которые решили не вкладывать свои средства в проект, по словам Левкина, получают увеличение существующей жилплощади, лифт, индивидуальный тепловой пункт, лестничные холлы, капитально отремонтированную существующую часть здания и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что четырехэтажный кирпичный жилой дом №32 по улице Мишина 1956 года постройки стал первым участником проекта по надстройке. Идея надстройки дома принадлежит его жителям.

Дом увеличат до восьми этажей с мансардой, в надстраиваемых этажах появится 30 новых квартир. Кроме того, планируется расширить квартиры на первых четырех этажах здания. В доме заменят все инженерные коммуникации и установят электрические плиты. Также в здании появится лифт. Рядом с домом построят двухуровневый подземный паркинг на 46 машин.

Как планируют надстраивать дома

После начала работ на улице Мишина власти решили прописать требования к зданиям, на которых можно надстраивать дополнительные этажи за счет собственников жилья. Дома должны находиться не дальше трех метров от улично-дорожной сети, число квартир не может превышать 40, потолки в квартирах должны достигать высотой в три метра.

Большинство таких домов находятся возле станций метро "Университет", "ВДНХ", "Полежаевская", "Автозаводская", "Новые Черемушки", "Марьина роща", "Кутузовский проспект", "Ленинский проспект" и "Проспект Вернадского".

Ранее Сергей Левкин заявлял, что по образцу здания на улице Мишина надстроят еще один дом. Он расположен на улице Подъемная на юго-востоке Москвы. Для подобных преобразований в столице сейчас подходит около 1,3 тысячи домов.