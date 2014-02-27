Главный вход в парк Горького закрыт на реконструкцию

Главный вход в парк Горького закрывается на реконструкцию

В четверг, 27 февраля, главный вход в парк имени Горького закрыли на реконструкцию. На время работ посетители смогут воспользоваться боковыми входами, сообщает телеканал "Москва 24".

Ремонт продлится до весны следующего года. В планах - реконструировать арочные ворота и боковые строения, примыкающие к ним. В дальнейшем в этих пристройках оборудуют музейные помещения.

Ранее сообщалось, что на входных воротах установят лифты, которые будут поднимать посетителей на смотровую площадку (ее высота составит 30 метров). Исторический облик ворот после реконструкции не изменится.

Главный вход в парк не реставрировался с 1955 года. Пять лет назад постройка была признана культурным наследием. На ее ремонт уйдет почти миллиард рублей.

Отметим, что это не единственные работы, которые в текущем году проведут на территории парка. До 30 августа будет проведен капитальный ремонт Пионерского пруда, а в присоединенном к парку заказнике "Воробьевы горы" благоустроят цветники, прогулочные тропы и поставят новые лавочки.

Кроме того, на территории парка установят пандусы и покрытия для удобства людей с ограниченными возможностями.