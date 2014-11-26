Здание судэкспертизы в Басманном районе реконструируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Здание судебно-медицинской экспертизы в центре Москвы реконструируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Строение расположено в Хохловском переулке на территории многофункциональной общественной зоны № 3 района Басманный. Сейчас на участке находится здание судебной экспертизы площадью почти две тысячи квадратных метров. Оно будет реконструировано с учетом историко-культурной ценности и степени сохранности объекта.

Отметим, что это здание являлось доходным владением московского купца Михаила Кувшинова, которого в середине 19 века знали как крупного писчебумажного торговца.

Сам дом был построен еще в 1899 году известным русским и советским архитектором, одним из ярких представителей московского модерна Флегонтом Воскресенским.