В реконструкцию стадиона им. Стрельцова инвестируют 150 млн долларов

Девелоперская компания ОПИН планирует инвестировать порядка 150 миллионов долларов в реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова, сообщается на официальном сайте компании.
В настоящее время все объекты, расположенные на территории, требуют капитального ремонта.
"Проект реконструкции предусматривает создание современной крытой спортивной арены, отвечающей международным стандартам качества, которая будет расположена на прежнем месте, благоустроенную набережную Москва-реки, новую дорогу, соединяющую набережную с Третьим транспортным кольцом, а также строительство объектов недвижимости различного назначения (жилье, офисы, торговля, инфраструктура)", - говорится в сообщении.
Концепция проекта находится в стадии разработки. Планируется проведение международного конкурса среди архитекторов для разработки интересного концептуального решения для нового стадиона.
Напомним, ранее о необходимости сохранить стадион имени Стрельцова заявил Сергей Собянин. Только при выполнении этого условия будет возможно реализовать инвестиционный проект, отметил мэр Москвы.
