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Культурное наследие

25 июля 2014, 15:53

В театре Табакова появится сцена-трансформер

реконструкция проекты культурное наследие сцена театр Табакова

Фото: ИТАР-ТАСС

В московском театре под руководством Олега Табакова появится сцена-трансформер, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Ранее департамент объявил конкурс на поставку оборудования, инвентаря и принадлежностей для театра. Победителем конкурса стала компания "МосКомплектСервис", которая в течение 10 месяцев должна будет смонтировать в театре сцену-трансформер.

Благодаря установке нового технического оборудования сцена можно будет увеличивать в длину, а также "выдвигать" авансцену. Дополнительная площадь под авансцену будет организована благодаря перемещению под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. К слову, это будет первая театральная площадка в городе с такой возможностью.

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Кроме того, в обновленном помещении театра Табакова появится техническая возможность воспроизведения на сцене и в зрительном зале различных звуковых, акустических и световых эффектов. Также станет возможным делать видеопроекции и проводить видеосъемку. В зрительном зале установят удобные кресла с откидными сиденьями и с подлокотниками, которые можно будет опускать и поднимать.

В августе 2014 года департамент подведет итоги еще одного конкурса на поставку мебели для театра. Все отделочные работы и установку технологического оборудования в театре планируется завершить до августа 2015 года.

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