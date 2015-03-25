Театр Романа Виктюка открывается после реконструкции

Фото: ТАСС

Театр Романа Виктюка открывается сегодня после реконструкции, первые спектакли здесь будут играть будущей осенью, сообщает ТАСС.

По словам директор театра, актрисы Ирины Апексимовой, это будет обычная церемония, никаких специальных событий к этому дню не приурочено. Несколько месяцев уйдет на адаптацию и приспособление текущего репертуара к новому пространству.

Напомним, что здание театра Виктюка – памятник архитектуры авангарда - закрылось на глобальную реконструкцию в феврале 2013 года. Бывшему ДК Русакова, который находится на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская, решили вернуть облик 1920-х – начала 1930-х годов.

Клуб был построен в 1927-1929 годах по проекту выдающегося архитектора-авангардиста Константина Мельникова. Здание по форме напоминает огромную шестеренку. Это первое в мире строение, где балконы зрительного зала вынесены наружу и находятся в трех зубцах-выступах. При строительстве клуба Мельниковым были применены прогрессивные для своего времени технологии: железобетонный каркас, система трансформируемых перегородок, стеклянные окна-стены в зрительном зале.

Театру Виктюка ДК передали в 1996 году, но в нем шли только репетиции, так как помещения нуждались в ремонте.