Триумфальную необходимо превратить в единый организм - Гнездилов

"Интервью": Андрей Гнездилов - о реконструкции Триумфальной площади

Триумфальную площадь необходимо превратить в единый, целостный организм, считает главный архитектор института Генерального плана Москвы Андрей Гнездилов.

"С одной стороны на этой площади расположены здания государственных учреждений: Москомархитектура и Минэкономразвития. С другой стороны – концертный зал имени Чайковского. Там прекрасная лоджия, в которой есть и кафе, и вход в концертный зал. Далее расположен театр Сатиры. Сейчас все это неуравновешенно. Выглядит случайным. Задача – создать единый целостный организм", - рассказал Андрей Гнездилов в интервью телеканалу "Москва 24".

По его словам, участникам конкурса необходимо учесть трехмерность площади, которая ранее не использовалась. "Сейчас здесь просто горка. Рельеф падает в сторону гостиницы "Пекин". Разница в отметках между Тверской и "Пекином" около 4 метров", - отметил архитектор.

Андрей Гнездилов подчеркнул, что одна из главных проблем Триумфальной - это дорожная ситуация, которую также необходимо решить. "Решение будет не идеальным, а компромиссным. Что является приоритетным для данной площади? Сейчас здесь явный конфликт транспорта и пешеходов", - добавил он.

Прием заявок на участие в открытом архитектурном конкурсе на разработку архитектурной концепции комплексного благоустройства и перспективного развития Триумфальной площади стартовал 22 января. Проекты по реконструкции будут приниматься до 23 февраля. Заседание жюри, которое выберет победителя, пройдет 28 февраля.

Организатором конкурса выступаетт Департамент капитального ремонта города Москвы, при поддержке Москомархитектуры, Заказчиком конкурса выступаетт ГКУ "Дирекция капитального ремонта".