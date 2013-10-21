Делегация ФИФА одобрила план реконструкции Лужников

Фото: ИТАР-ТАСС
Делегация ФИФА ознакомилась с планами столичных властей по реконструкции Лужников. Концепция устроила делегатов Всемирной федерации футбола.
Представители ФИФА высказали несколько формальных замечаний, которые будут устранены в самое ближайшее время, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.
Активные работы по реконструкции начнутся в будущем году. Стадион планируется частично разобрать, а затем перестроить так, чтобы он удовлетворял всем требованиям ФИФА, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
После реконструкции количество зрительных мест на арене увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи мест. При этом 300 мест будет оборудовано для лиц с ограниченными возможностями.
На стадионе проложат современные системы жизнеобеспечения, будут использоваться информационные технологии для управления всей инфраструктурой, начиная от распределения потоков зрителей и заканчивая логистикой питания.
Завершиться реконструкция арены должна к апрелю 2017 года, а в 2018 году стадион примет Чемпионат мира по футболу.
