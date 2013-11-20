Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 15:14

Общество

Тактильные указатели установят на 3-й улице Соколиной горы

Фото: m24.ru

Столичные власти собираются реконструировать 3-ю улицу Соколиной горы, которая находится на востоке города. Планируется, что на ее тротуарах появятся тактильные указатели, информирующие о направлении движения, а на пешеходных переходах – устройства звукового дублирования сигналов светофоров и табло обратного отсчета времени.

Ссылки по теме


Конкурс на определение технического заказчика с выполнением проектных работ по реконструкции улицы уже объявлен департаментом строительства Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Победитель должен будет также реконструировать дождевую канализацию, городскую канализацию, газоснабжение, водопровод и теплосети.

3-я улица Соколиной горы расположена в районе строительства участка Северо-восточной хорды от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем конкурса, – 33,9 миллиона рублей. Проектирование планируется завершить через полгода после его заключения.

Сайты по теме


реконструкция улицы проекты тактильные указатели

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика