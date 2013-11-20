Тактильные указатели установят на 3-й улице Соколиной горы

Фото: m24.ru

Столичные власти собираются реконструировать 3-ю улицу Соколиной горы, которая находится на востоке города. Планируется, что на ее тротуарах появятся тактильные указатели, информирующие о направлении движения, а на пешеходных переходах – устройства звукового дублирования сигналов светофоров и табло обратного отсчета времени.

Конкурс на определение технического заказчика с выполнением проектных работ по реконструкции улицы уже объявлен департаментом строительства Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Победитель должен будет также реконструировать дождевую канализацию, городскую канализацию, газоснабжение, водопровод и теплосети.

3-я улица Соколиной горы расположена в районе строительства участка Северо-восточной хорды от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем конкурса, – 33,9 миллиона рублей. Проектирование планируется завершить через полгода после его заключения.