Административное здание на Арбате реконструируют

Административное здание, расположенное по адресу улица Арбат, владение 12, строение 1 будет реконструировано. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК).

Здание площадью 1,9 тысяч квадратных метров расположено в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия. На участок площадью 0,08 гектара оформлен договор долгосрочной аренды.

"Инвестор намерен реконструировать здание, надстроив мансарду. Поскольку участок находится в объединенной охранной зоне, инвестор обязан согласовать всю проектную документацию с департаментом культурного наследия", - цитирует пресс-служба Москомстройинвеста председателя ведомства Константина Тимофеева.

