Филиал центра по борьбе с туберкулезом отремонтируют в ЮЗАО

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Филиал Московского городского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом, расположенный на улице Новаторов, отремонтируют, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Четырехэтажное здание филиала построено в 1983 году. Проект предполагает капитальный ремонт, причем в диспансере выполнят как внутренние, так и наружные ремонтные работы.

Там заменят крышу, отремонтируют цоколь, приямки и наружные стены, а также навесы и ступени. Во всех помещениях выполнят внутреннюю отделку в соответствии с их функциональным назначением. В ходе работ заменят полы, двери и окна. Кроме того, в существующих лифтовых шахтах заменят оборудование.

На все этажи здания предусмотрен доступ для маломобильных граждан. Войти в диспансер можно будет как через центральный вход, оборудованный пандусом, так и через входы с уровня земли с другой стороны здания.

На всех этажах будут оборудованы специализированные санузлы. На парковке на территории диспансера появятся места для транспорта лиц с ограниченными возможностями.