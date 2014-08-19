В Москве реконструируют детский музыкальный театр имени Наталии Сац

Фото: teatr-sats.ru

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила план реконструкции театра имени Наталии Сац, передает пресс-служба Москомстройинвеста.

Реконструкция театра пройдет в рамках федеральной программы "Культура России (2012-2018 годы)".

Сейчас на участке по адресу: проспект Вернадского, вл. 5 и вл. 5, стр. 1, 2, 3 находятся здание театра, технический бокс и пять временных строений. Сам театр является объектом культурного наследия регионального значения. Также к нему примыкает "Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ" площадью более 68 гектаров.

Все работы будут выполнятся в нынешних габаритах здания, а вот временные строения подлежат сносу.

В ходе реконструкции проведут ремонт самих зданий культурного учреждения, а также заменят инженерные сетей и обновят технологическое оборудование. Разместится в строении и трансформаторная подстанция.