В Москве реконструируют детский музыкальный театр имени Наталии Сац

Фото: teatr-sats.ru
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила план реконструкции театра имени Наталии Сац, передает пресс-служба Москомстройинвеста.
Реконструкция театра пройдет в рамках федеральной программы "Культура России (2012-2018 годы)".
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Сейчас на участке по адресу: проспект Вернадского, вл. 5 и вл. 5, стр. 1, 2, 3 находятся здание театра, технический бокс и пять временных строений. Сам театр является объектом культурного наследия регионального значения. Также к нему примыкает "Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ" площадью более 68 гектаров.
Все работы будут выполнятся в нынешних габаритах здания, а вот временные строения подлежат сносу.
В ходе реконструкции проведут ремонт самих зданий культурного учреждения, а также заменят инженерные сетей и обновят технологическое оборудование. Разместится в строении и трансформаторная подстанция.
История вопросаМосковский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац - первый в СССР музыкальный театр для детей и юношества. Он был открыт в 1965 году. В 1979 году театр переехал в собственное новое здание на проспекте Вернадского, спроектированное и построенное специально для него.
Здание театра увенчано скульптурой Синей птицы, являющейся символом театра. В 2003 году перед театром установили памятник Н. И. Сац. На памятнике фигура она изображена с двумя детьми в образах Красной Шапочки и Волка.