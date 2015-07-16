Лосиноостровскую улицу перекроют на полгода из-за реконструкции путепровода

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ночью 18 июля движение по Лосиноостровской улице перекроют в связи с реконструкцией Богородского путепровода, сообщает пресс-служба департамента строительства. Временная схема движения вводится до конца года. Реконструкция путепровода завершится через шесть месяцев.

Чтобы попасть с одной части улицы на другую, отделенную путепроводом, или на прилегающие к ним участки других дорог, водителям необходимо будет воспользоваться объездом по Открытому шоссе или Щелковскому шоссе. На период строительства вводятся временные маршруты автобусов №75 и №822. С двух сторон путепровода для автобусов обустроены разворотные площадки.

На перекрестках перед выездом на Лосиноостровскую улицу установлены дорожные знаки и информационные щиты, которые сообщают водителям об изменениях схемы движения.

"Москва в цифрах": Новый Богородский путепровод

Напомним, компания "ТВА Групп" выиграла торги на реконструкцию Богородского путепровода над Малым кольцом железной дороги. Она предложила выполнить работы за 108,3 миллиона рублей, что на семь процентов ниже изначальной стоимости госконтракта.

Богородский путепровод, расположенный на пересечении улицы Лосиноостровской и МКЖД у станции Белокаменная, станет одним из восьми реконструируемых объектов, которые обновляют за счет городского бюджета, чтобы интегрировать Малое кольцо в систему городских пассажирских перевозок.

На месте старого путепровода длиной 38,5 метра построят новый – длиннее прежнего на четыре метра. При этом закладывается возможность его продления под дополнительные железнодорожные пути и перспективную Северо-Восточную хорду.

Высоту путепровода увеличат почти на метр, ширина проезжей части составит девять метров, а движение будет двухсторонним – по одной полосе в каждую сторону. На все работы отводится шесть месяцев.

Богородский путепровод был построен в 1907 году, в 1973-м его частично реконструировали, заменив старое пролетное строение. В прошлом году были реконструированы Можайский и Ленинградский путепроводы, а до конца 2015 года планируется завершить работы на всех остальных, в том числе на Коптевском, Звенигородском и Волоколамском.