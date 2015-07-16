Южный речной вокзал станет важным городским причалом - Кузнецов

Фото: m24.ru/Георгий Полищук

Южный речной вокзал после реконструкции станет причалом городского значения. Работы пройдут в рамках комплексного развития Нагатинской поймы, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Он должен быть реконструирован и использоваться как речной вокзал, это будет причал городского значения. В проекте планировки заложена общественная застройка на 15,5 тысяч кв. метров. Там, в том числе, была заложена и коммерческая составляющая", - приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

Однако сроки реконструкции пока неизвестны, они зависят от экономической ситуации и других факторов. Обычно на подобные работы требуется около трех лет. "Все зависит от того, какое будет финансирование, какие будут планы у инвесторов. Это вещь очень сложная, она зависит от глобальной экономики. В три года можно построить все", - пояснил Сергей Кузнецов.

Отметим, Южный речной вокзал расположен на левом берегу Нагатинской поймы в районе проспекта Андропова и недалеко от станции метро "Коломенская". Согласно проекту планировки, комплекс Южного речного вокзала занимает участок площадью 3,22 гектара.

В Нагатинской пойме появится парк развлечений

Напомним, на территории Нагатинской поймы планируется построить всесезонный парк развлечений DreamWorks, гостиницу, детскую яхтенную школу, концертный зал площадью 15 тысяч квадратных метров. Также будут обустроены ландшафтный и прогулочные парки, для этого проведут работы по благоустройству и озеленению.

Новый парк развлечений будет аналогом знаменитого "Диснейленда", но с национальными особенностями. В частности, на его территории разместится парк киностудии "Союзмультфильм". Кроме того, в состав комплекса DreamWorks войдут многозальный кинотеатр, детские тематические кафе, объекты торговли и общественного питания, променад, парковка на 3,8 тысячи машиномест.

Значительная часть территории будет благоустроена как общедоступный городской парк. Береговая зона Москвы-реки станет пешеходной набережной.

Часть территории поймы предполагается отвести под новую транспортную артерию от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста через Москву-реку для связи с проектируемой автомагистралью "Печатники-Братеево". Вблизи парка будет работать новая станция метро "Технопарк", а также станция строящейся станции МКЖД.