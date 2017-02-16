Началась реконструкция водопроводных сетей на Тверской и Тверской-Ямской улицах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Специалисты Мосводоканала приступили к реконструкции водопроводных сетей в центре города – на улицах Тверская и 1-я Тверская-Ямская, сообщает пресс-служба предприятия.

Работы проводятся в рамках программы благоустройства "Моя улица". Как отметили в пресс-службе, в ремонте нуждаются почти два километра изношенных трубопроводов, которые были уложены еще в период с 1901 по 1968 год.

В ходе реконструкции специалисты используют современную технологию – так называемый бестраншейный метод, при котором новую полиэтиленовую трубу протягивают внутри уже существующей. Кроме того, на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах отремонтируют 46 кирпичных колодцев, обновят регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Как пояснил заместитель генерального директора, начальник управления водоснабжения АО "Мосводоканал" Евгений Шушкевич, своевременная реконструкция водопроводных сетей позволит уже весной приступить к благоустройству пешеходной зоны и реализации других направлений проекта "Моя улица".

До 15 марта работы будут вестись по направлению от центра в область. На следующем этапе, который продлится до середины апреля, специалисты Мосводоканала отремонтируют водопроводные сети на противоположной стороне Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. Отключать пользователей от водоснабжения не планируется.

Подготовительный этап программы "Моя улица-2017" стартовал в Москве в феврале. В частности, на 34 объектах дорожной сети Мосгаз, Мосводоканал, Мосводосток, МОЭК, МОЭСК и частные инвесторы меняют инженерные сети и коммуникации, что позволит избежать регулярных разрытий благоустроенных улиц и тротуаров на протяжении 10–15 лет. В рамках программы "Моя улица" в этом году планируется благоустройство парка "Зарядье", Бульварного и Садового кольца, Тверской улицы, а также ряда других объектов в центре столицы.







[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/335]Как правильно установить счетчики воды[/URLEXTERNAL]