Склады на юго-востоке столицы реконструируют

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пять складов на юго-востоке столицы реконструируют, сообщает пресс-служба Москоминвеста. Проект градостроительного плана получил одобрение градостроительно-земельной комиссии Москвы на заседании 9 июня.

Речь идет о складах пищевого производства, расположенных по адресу Подъемная улица, владение 14, строения 3. 17, 23, 29 и 30. Суммарная площадь складских помещений после реконструкции составит 20843 квадратных метра. Площадь строения 29 после ремонтных работ составит 2700 квадратных метров.

На сегодняшний день площадь всех производственных зданий, расположенных на участке, составляет 21743 квадратных метра.

Ранее m24.ru сообщало о планах города построить жилые дома, школу и детские сады на месте складов, автобазы и автостоянки на востоке Москвы на пересечении Открытого шоссе и Тагильской улицы.

Существующую застройку снесут. На территории появятся многофункциональный центр с апарт-отелем, детские сады на 450 мест, общеобразовательная школа на тысячу учащихся, объект производственного назначения, гаражи и открытые автостоянки.