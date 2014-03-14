Фото: m24.ru

"ВТБ-Арена" признана лучшим проектом в России по версии экспертов конкурса MIPIM Awards, информирует пресс-служба "ВТБ Арена".

"Мировые эксперты рынка недвижимости и инвесторы оценивают уровень девелоперских и архитектурных решений, благодаря которым можно предвидеть будущий успех этого проекта", - заявил старший вице-президент банка "ВТБ" Андрей Перегудов.

Среди проектов, также удостоенных премии MIPIM Awards в прошлые годы, в частности, - офис правительства Великобритании в Вестминстере, здание Совета Европы в Страсбурге, Всемирный Торговый Центр в Амстердаме.

Напомним, стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Проектом реконструкции предусмотрено строительство комплекса "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" с универсальным спортзалом, многофункционального комплекса "Академия спорта "Динамо" с инфраструктурой, а также апартаментов, отеля, офисных и торговых объектов.

На данный момент генподрядчик по возведению спортивного объекта уже приступила к технической мобилизации на строительной площадке. Активное строительство планируется начать в следующем квартале. Полностью завершить реконструкцию объекта предполагается в 2017 году.