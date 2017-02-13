Центральную клиническую больницу в Кунцево ждет реконструкция

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект строительства и реконструкции нескольких корпусов, а также технических сооружений Центральной клинической больницы был утвержден экспертами Москомархитектуры. Работы будут вести на улице Маршала Тимошенко в Кунцево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, город наметил программу по созданию десяти современных приемных отделений лучших клиник, чтобы уже в них обеспечивать диагностику и скорейшее оказание помощи," – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

После реконструкции, корпуса ЦКБ в Кунцево оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Общая площадь клинико-поликлинического отделения составит примерно 12,5 тысячи квадратных метров, включая подземный переход и инженерный блок. В здании разместятся поликлиника и стационар. В высоту оно будет иметь три этажа, не считая цокольного. Последний также получит естественное освещение, благодаря устройству специального приямка с декоративными террасами и озеленением.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию радиологического корпуса № 9. В этом корпусе, общей площадью 11 тысяч квадратных метров, при помощи современного оборудования будут проводить диагностику и лечение онкологических и нейрохирургических заболеваний. Рядом в пристройке расположатся радиохирургическое отделение, административный блок, конференц-зал и буфет. Новый фасад здания будет решен в строгом классическом стиле и выполнен из натурального камня.

