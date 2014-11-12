Фасад бассейна "Лужники" воссоздадут в ходе реконструкции

"Вечер": В Москве продолжается реконструкция бассейна в Лужниках

В октябре на территории спорткомплекса "Лужники" начались работы по подготовке площадки к строительству здания Многофункционального плавательного центра. Авторы концепции утверждают, что в ходе реконструкции бассейна "Лужники" специалисты воссоздадут фасад здания.

"Хочу еще раз напомнить о причине, по которой было принято столь непростое, но неизбежное решение о демонтаже здания. На втором этапе конкурса на проект концепции реконструкции бассейна "Лужники" участники были ознакомлены с неутешительными результатами обследования бассейна, которое проводили эксперты Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени Кучеренко. В отчете НИИ большая часть конструкций была признана неработоспособной. Кроме того, обследование фасада показало, что стена имеет ряд повреждений, связанных с размораживанием кирпича, из-за чего она находится в недопустимом состоянии", - отметил автор концепции реконструкции бассейна "Лужники" Юлий Борисов.

Ранее представители общественного движения призвали остановить снос плавательного бассейна в Лужниках. Они отмечали, что здание бассейна вместе с Большой спортивной ареной являются частью единого ансамбля.

По словам Борисова, проект реконструкции предусматривает сохранение градостроительной концепции архитектора бассейна Власова. "Она заключается в подчиненности фланкирующих элементов бассейна архитектурным формам "Большой спортивной арены" (БСА помещается на продолжении оси ансамбля Университета, а Малая спортивная арена и Бассейн – симметрично этой оси). Новое здание бассейна формируется из двух объемов: нижней части с восстановленными элементами и колоннадами и верхней с орнаментальным геометрическим узором из сопрягающихся окружностей двух диаметров. Данный прием характерен для середины 50-х годов и применялся архитекторами бассейна на других объектах, например на станции метро "Электрозаводская", спроектированной Рожиным, соавтором бассейна "Лужников". Фриз "цитирует" в увеличенном виде сохраняемый барельеф. Мы сделали все возможное, чтобы эти воссоздаваемые детали по форме, цвету и фактуре были идентичны оригиналам", - добавил автор концепции.

Как рассказал в эфире телеканала "Москва 24" руководитель проекта реставрации Андрей Суворин, барельефы со стен здания сейчас разобраны в ручную, их очистят от грязи и краски, а после реставрации они вернутся внутрь нового крытого помещения.

Бассейн "Лужнки" открылся на территории комплекса в 1956 году. С тех пор здание капитально не реконструировалось. Трибуны перестали использовать с 1980-х годов, так как там было опасно находиться болельщикам. На сегодняшний день износ коммуникационной системы бассейна составляет 80%.

Бассейн "Лужнки" открылся на территории комплекса в 1956 году. С тех пор здание капитально не реконструировалось. Трибуны перестали использовать с 1980-х годов, так как там было опасно находиться болельщикам. На сегодняшний день износ коммуникационной системы бассейна составляет 80%.

Напомним, что в декабре 2013 года был проведен конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции бассейна "Лужники". Победителем стало архитектурное бюро UNK project, известное по проектам жилых кварталов Сколкова и одной из башен Москвы-сити. Второе место занял консорциум ПИ "Арена" + LANIK, третье – "А-Б студия".

Каким станет бассейн "Лужники" после реконструкции

Проект предусматривает строительство крытого многофункционального плавательного центра площадью 42 тысячи квадратных метров с водными аттракционами. Для посетителей также оборудуют фитнес- и спа-центр. Помимо этого, в рамках реконструкции площадь бассейна увеличится в 3 раза за счет демонтажа части трибун (с 2 до 6 тысяч квадратных метров).

Все работы планируется завершить в декабре 2017 года. На время реконструкции плавательный бассейн будет частично закрыт. Однако постоянные посетители с мая 2015 года смогут посещать временный открытый бассейн.