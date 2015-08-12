Реконструкция стадиона "Торпедо" может занять 5-10 лет

Фото: stroi.mos.ru

Проект реконструкции стадиона "Торпедо" имени Стрельцова и развития прилегающих земель может занять 5-10 лет. Об этом сообщает Агентств "Москва" со ссылкой на председателя Москомстройнвеста Константина Тимофеева.

"В настоящее время инвестор активно занимается проектированием, проводит необходимые предпроектные работы на территории. В проект входит реконструкция стадиона, реконструкция нефтебазы, строительство дороги по набережной. Этот проект может занять у них минимум на 5-10 лет", – сказал Тимофеев.

По его словам, на сроки реализации проекта могут повлиять несколько факторов. "Это и инвестиции, и масштабность строительства, и перенасыщенный рынок недвижимости, на котором очень сложно продавать большие объемы жилой площади", – уточнил Тимофеев.

Ранее отмечалось, что новый стадион будет вмещать порядка 15 тысяч зрителей. На арене будет уложен искусственный газон, а над трибунами будет висеть козырек, вместо запланированной изначально крыши. К ремонтным работам на стадионе должны приступить в 2016 году.

Также рядом со стадионом планируется построить детско-юношескую спортивную школу, а аллею, на которой находится памятник футболисту Эдуарду Стрельцову, реконструируют. Кроме того, на территории стадиона откроется новый музей спорта "Торпедо".