12 августа 2015, 10:06

Общество

Реконструкция стадиона "Торпедо" может занять 5-10 лет

Фото: stroi.mos.ru

Проект реконструкции стадиона "Торпедо" имени Стрельцова и развития прилегающих земель может занять 5-10 лет. Об этом сообщает Агентств "Москва" со ссылкой на председателя Москомстройнвеста Константина Тимофеева.

"В настоящее время инвестор активно занимается проектированием, проводит необходимые предпроектные работы на территории. В проект входит реконструкция стадиона, реконструкция нефтебазы, строительство дороги по набережной. Этот проект может занять у них минимум на 5-10 лет", – сказал Тимофеев.

По его словам, на сроки реализации проекта могут повлиять несколько факторов. "Это и инвестиции, и масштабность строительства, и перенасыщенный рынок недвижимости, на котором очень сложно продавать большие объемы жилой площади", – уточнил Тимофеев.

На стадионе имени Эдуарда Стрельцова открылся информационный центр

Ранее отмечалось, что новый стадион будет вмещать порядка 15 тысяч зрителей. На арене будет уложен искусственный газон, а над трибунами будет висеть козырек, вместо запланированной изначально крыши. К ремонтным работам на стадионе должны приступить в 2016 году.

Также рядом со стадионом планируется построить детско-юношескую спортивную школу, а аллею, на которой находится памятник футболисту Эдуарду Стрельцову, реконструируют. Кроме того, на территории стадиона откроется новый музей спорта "Торпедо".

Стадион "Торпедо"

Стадион "Торпедо" построен в 1959 году. Он расположен по адресу: улица Восточная, 4а. Прежде там тренировалась футбольная команда завода имени Лихачева. В апреле 1977 года на стадионе состоялся первый матч чемпионата СССР.

В 1997 году стадиону присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова, который выступал за "Торпедо" в 1950-х и 1960-х годах.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов
