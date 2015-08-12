Единственное сохранившееся здание Таганской тюрьмы реконструируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Нежилое здание 1908 года постройки на улице Малые Каменщики в центре Москвы реконструируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Поскольку территория находится в зоне строгого регулирования застройки и охраняемого культурного слоя, объект останется в существующих габаритах – 1 733 квадратных метра. Вид разрешенного использования также сохранится – для размещения коммерческих организаций", – уточнил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Примечательно, что владение №16 по улице Малые Каменщики – единственное сохранившееся здание от Центральной таганской пересыльной тюрьмы.

В 1960 году тюрьму решили закрыть, после чего взорвали, а на ее месте построили детский сад МВД и четыре жилых пятиэтажных дома для охранников тюрьмы.

Ранее m24.ru сообщало, что отреставрируют также жилой дом №9 в Рыбниковом переулке. Четырехэтажное кирпичное здание 1917 года постройки общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров обновят в габаритах существующего объекта.