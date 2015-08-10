Газон на обновленном стадионе "Торпедо" будет искусственным

Фото: stroi.mos.ru

На стадионе "Торпедо" в ходе реконструкции постелят искусственный газон. Об этом сообщил глава департамента московских проектов группы компаний ОПИН Сергей Прилипко, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Кроме того, Прилипко отметил, что от строительства крыши над стадионом было решено отказаться. "Над всеми зрительскими местами будет висеть козырек, но крыши над полем, как предполагалось первоначально, не будет", – заявил он.

К реконструкции стадиона планируется приступить в 2016 году. По окончании работ арена превратится в стадион европейского уровня, который будет вмещать 15 тысяч человек.

"Большая Москва": Стадионы Москвы

Рядом со стадионом построят детско-юношескую спортивную школу, а аллею, на которой находится памятник футболисту Эдуарду Стрельцову, реконструируют. Кроме того, на территории стадиона откроется новый музей спорта "Торпедо".

Также инвестор планирует построить дорогу, которая свяжет Симоновскую набережную с Восточной улицей. Эта мера призвана улучшить транспортную доступность стадиона.

Добавим, что стадион "Торпедо" построен в 1959 году. Он расположен по адресу: улица Восточная, 4а. Прежде там тренировалась футбольная команда завода имени Лихачева. В апреле 1977 года на стадионе состоялся первый матч чемпионата СССР.

В 1997 году стадиону присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова, который выступал за "Торпедо" в 1950-х и 1960-х годах.