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Проекты

08 июля 2014, 15:39

На Триумфальной площади высадят 9-метровые деревья

реконструкция проекты Триумфальная площадь озеленение сирень озеленение города

Фото: M24.ru

В рамках реконструкции Триумфальной площади там высадят 9-метровые деревья, рассказал в интервью M24.ru директор ландшафтной компании "Артеза" (принимающей участие в оформлении "Зарядья", Ходынского поля и Триумфальной площади) Дмитрий Онищенко.

По его словам, высокие деревья сажают для того, что бы жители и гости столицы сразу увидели готовый сад. Материал будут закупать за границей – там деревья специально подготавливают для пересадки, они все одинаковые и грамотно сформированные.

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Как отметил Онищенко, в основном деревья привезут из Германии, Польши и Венгрии, российских там будет 10-20%. "У нас технологии выращивания растений в питомниках еще не проработаны, деревья там еще не такого возраста, какого нужно", - добавил он.

В основном на площади будет немецкая сирень – по данным Онищенко, специалисты из Германии качественно формируют кусты, проводят формовочную обрезку и подготовку.

"У сирени есть одна специфика: ее сажаешь, она год-два вообще не растет вверх, адаптируется к условиям. Поэтому ее лучше высаживать сразу крупной", - подчеркнул директор ландшафтной компании.

"Москва в цифрах": Новая Триумфальная площадь

Напомним, конкурс на разработку концепции благоустройства Триумфальной площади собрал 127 заявок и 44 проекта, из которых выбрали трех финалистов: бюро ST Raum Am, Wowhaus и Buromoscow.

Последние предложили разделить площадь на две зоны. Одна зона, по плану Buromoscow, прилегает к Тверской. Вторая, которая начинается от здания Москомархитектуры, будет отдана под обустройство парка. Площадь планируется сделать пешеходной, а для удобства горожан на ней установят скамейки и подиумы.

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