Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля 2015, 09:35

Общество

На Большой Бронной реконструируют столетний дом

Фото: um.mos.ru

На Большой Бронной улице реконструируют дом 1914 года постройки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По данным ведомства, здание - исторически ценный градоформирующий объект площадью 539 квадратных метров. Оно будет реконструировано в существующих габаритах, его размеры не уменьшатся.

После завершения работ объект будет использоваться под административные цели, а часть здания отдадут под кафе.

Особняк Поляковых

В 1860-х всю территорию от Малой Бронной до Богословского переулка купил банкир Лазарь Поляков и застроил ее доходными домами.

Одно из зданий на этом участке – особняк, владение №10 по Большой Бронной – Поляков построил в 1914 году для своего внука. Однако с 1914 года потомки банкира жили за границей, здание национализировали и отдали под детский сад.

Сейчас дом занимает коммерческий банк.

Сайты по теме


реконструкция особняки культурное наследие ул. Большая Бронная строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика