На Большой Бронной реконструируют столетний дом

Фото: um.mos.ru
На Большой Бронной улице реконструируют дом 1914 года постройки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
По данным ведомства, здание - исторически ценный градоформирующий объект площадью 539 квадратных метров. Оно будет реконструировано в существующих габаритах, его размеры не уменьшатся.
После завершения работ объект будет использоваться под административные цели, а часть здания отдадут под кафе.
Особняк ПоляковыхВ 1860-х всю территорию от Малой Бронной до Богословского переулка купил банкир Лазарь Поляков и застроил ее доходными домами.
Одно из зданий на этом участке – особняк, владение №10 по Большой Бронной – Поляков построил в 1914 году для своего внука. Однако с 1914 года потомки банкира жили за границей, здание национализировали и отдали под детский сад.
Сейчас дом занимает коммерческий банк.