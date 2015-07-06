На Большой Бронной реконструируют столетний дом

Фото: um.mos.ru

На Большой Бронной улице реконструируют дом 1914 года постройки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По данным ведомства, здание - исторически ценный градоформирующий объект площадью 539 квадратных метров. Оно будет реконструировано в существующих габаритах, его размеры не уменьшатся.

После завершения работ объект будет использоваться под административные цели, а часть здания отдадут под кафе.