Началась реконструкция электроподстанции "Крылатское"

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе столицы началась реконструкция электроподстанции "Крылатская". Строительство нового закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 110 кВ позволит повысить надежность питающего центра, информирует пресс-служба ОАО "МОЭСК".

"Новое ЗРУ 110 кВ будет представлять собой надстройку в виде третьего этажа над зданием оперативного пункта управления. Уже смонтированы металлоконструкции, сэндвич-панели стен и кровли надстраиваемого этажа. Завершение реконструкции объекта запланировано на 2016 год", - говорится в сообщении.

Всего на эти цели потратят 419 млн 247 тысяч рублей. До конца года МОЭСК инвестирует в модернизацию питающего центра 40 млн рублей.

В компании отметили, что подстанция "Крылатская" обеспечивает электроэнергией Управление делами Президента РФ, Институт сердечно сосудистой хирургии им. Бакулева, крытый конькобежный центр, торговый комплекс "Рублевский", а также поликлиники, школы, детские сады и жилые дома.